Флорист из Наро-Фоминска назвала десять неприхотливых цветов, которым не нужна рассада

Флорист из Наро-Фоминска Светлана Будникова поделилась с интернет-изданием REGIONS списком растений, которые можно сеять прямо в открытый грунт, минуя хлопотный этап выращивания рассады. Все эти цветы неприхотливы, устойчивы к погодным сюрпризам и способны украшать участок с раннего лета до глубокой осени.

Возглавила рейтинг календула, которая выдерживает заморозки до минус 5 градусов, цветет все лето и обладает целебными свойствами. На втором месте — настурция, которая сеется в конце мая, отпугивает вредителей от соседних культур и радует яркими цветами.

Третью строчку занял василек. Он постоянно привлекает бабочек, идеально подходит для живых букетов и не требует сложного ухода. На четвертом месте — космея. Этот цветок засухоустойчив, он создает в саду ажурное облако соцветий, напоминающее ромашки.

Эшшольция занимает почетное пятое место. Она цветет с июня до октября, а ее нежные цветы закрываются на ночь и в пасмурную погоду. Далее идет лаватера, которая растет на любых почвах, образует пышные кусты с яркими цветами-граммофонами.

Еще один интересный цветок — иберис, который покрывает клумбы снежными коврами и источает приятный аромат. Восьмую строчку в рейтинге заняла маттиола (ночная фиалка). Она наполняет сад чарующим запахом в вечерние часы, сеется под зиму или ранней весной.

Девятое место — у декоративного подсолнуха, который быстро растет, цветет в конце лета, создает яркий акцент на участке. Наконец, замыкают топ, бархатцы. Они обеззараживают почву, отпугивают вредителей и цветут до самых заморозков.

Чтобы клумба радовала цветами все лето, флорист рекомендует использовать метод «конвейера»: сеять культуры в три этапа с интервалом в две-три недели. Также важно не увлекаться азотными удобрениями после всходов — это замедлит появление бутонов. При созревании семян растения будут размножаться самосевом, увеличивая популяцию естественным образом.

