Давление и одышка: магнитные бури серьезно ударят по метеозависимым в конце июля

Сильные магнитные бури накроют Землю на неделе с 21 по 25 июля. Уровень геомагнитных возмущений поднимется до пяти (умеренная буря). Подробный прогноз по часам, а также способы защиты от магнитных бурь — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по датам и часам

Первые возмущения магнитосферы начнутся вечером в понедельник, 21 июля, с 21:00. Четвертый уровень магнитной бури (малая буря) продлится в течение суток. Уже с вечера вторника, 22 июля, уровень поднимется до пятого. Пик геомагнитных возмущений продлится в течение двух суток.

С вечера четверга, 24 июля, мощность бури снизится до третьего. Слабая магнитная буря продержится в течение суток, после чего ожидаются лишь небольшие возмущения. Малая буря еще на сутки ожидается с субботы на воскресенье, 26-27 июля. Далее до конца месяца серьезных возмущений магнитосферы не ожидается.

Опасность бурь и способы защиты

За несколько дней до ожидаемой геомагнитной активности рекомендуется снизить уровень физических нагрузок. Нужно пересмотреть свой рацион, уменьшив количество жирной и сладкой пищи, а также алкоголя. Особенно важно избегать переутомления как физического, так и психоэмоционального, минимизировать стрессовые ситуации и конфликты. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны заранее позаботиться о необходимых лекарствах.

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В это время возможно резкое изменение артериального давления, появление тахикардии и одышки. Часто возникают нарушения сна. В такие дни повышается склонность к забывчивости, нервозности, беспокойству и быстрому утомлению. Геомагнитные колебания могут вызвать боли в суставах и мышцах.

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