Жара, дожди и грозы: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на 19 и 20 июля

В выходные дни в Москве и Московской области ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха не поднимется выше +27 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, в субботу, 10 июля, облачно с прояснениями, а ночью в столице преимущественно без осадков.

«Ночью +17…+19, днем кратковременный дождь, местами сильный, а также гроза. Днем +25…+27 градусов. В Подмосковье ночью местами кратковременный дождь, температура воздуха +11…+16. Днем кратковременный дождь, гроза и температура воздуха +23…+28 градусов. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременный, местами сильный, дождь и гроза.

«Температура в столице ночью +17…+19, днем +24…+26. По области ночью +14…+19, днем +21…+26 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду», — продолжил эксперт.

Первый рабочий день новой недели также будет облачным и с кратковременным дождем. Ночью ожидается +14…+19, днем +22…+27 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

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