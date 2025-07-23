Даже на себя: эксперты рассказали, на что можно потратить страховку при несчастном случае на воде

Летний отдых у воды способен обернуться травмами, солнечными ожогами и тепловыми ударами. О ключевых рисках в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева. Защитить себя финансово, по словам эксперта, позволит страховка, которую можно использовать не только для лечения после несчастного случая.

Правила безопасного отдыха

По ее словам, больше всего проблем у людей возникает не во время плавания, а рядом с водой.

«Самые частые инциденты происходят не во время плавания, а рядом с водой — при спуске по мокрым ступенькам, прыжках в воду с берега, хождении по скользким камням или корягам. Вывихи, растяжения, ушибы — это то, с чем летом регулярно обращаются в травмпункты», — пояснила эксперт.

Несмотря на ощущение прохлады у воды, риск перегрева остается высоким. Отраженные от поверхности солнечные лучи усиливают жару, а отсутствие головного убора и длительное пребывание на солнце ускоряют обезвоживание, отметила специалист. Первые признаки теплового удара — слабость, головная боль, тошнота, головокружение. При их появлении необходимы срочные меры: прохлада, питье и покой.

«Одежда должна быть легкая, светлая, закрывающая плечи. Обязательно — головной убор. Обувь — устойчивая и нескользящая, особенно если вы планируете ходить по берегу, камням или пирсу. Каждые 30–40 минут уходите с палящего солнца в тень, обязательно используйте солнцезащитные средства, чтобы избежать солнечных ожогов. И, конечно, не стоит прыгать в воду в незнакомых местах — под ее поверхностью могут скрываться коряги, большие камни или слишком мелкое дно», — отметила Кошелева.

Что делать при несчастном случае

При получении травмы — вывиха или ушиба — больному необходимо обеспечить неподвижность поврежденной конечности, приложить холод и при необходимости обратиться за медицинской помощью. В случае перегрева — охладить организм: лечь в тень, напоить пострадавшего водой, положить на голову влажное полотенце. Если состояние ухудшается, гражданину требуется вызвать скорую, пояснила эксперт.

«Даже соблюдение всех мер предосторожности полностью не исключает вероятности неприятных происшествий. Если непредвиденная ситуация произойдет, страховой полис защиты от несчастных случаев обеспечит финансовую поддержку. Компенсацию можно использовать для оплаты лечения и реабилитации или распорядиться иначе по своему усмотрению», — сказала Кошелева.

Качественная подготовка к отдыху и внимательное отношение к простым правилам безопасности позволяют избежать большинства рисков и сделать летние дни действительно беззаботными, заключила эксперт.

Ранее стало известно, повторится ли адская жара в Москве и Подмосковье этим летом.