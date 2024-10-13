Даже не травмы: какие опасные болезни можно подхватить во время тренировки в спортзале

Полезная для мышц тренировка в спортзале может быть крайне опасна для здоровья из-за возможной атаки паразитов и бактерий. Как защититься от заболеваний, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.

Она пояснила, что на тренировке человек соприкасается с поверхностями тренажеров и напольных покрытий, а в контактных видах спорта с другими людьми риск заражения выше, чем в общественном транспорте, на работе или учебе.

«В тренажерных залах можно заразиться микроспорией и трихофитией. Болезни вызывают грибки рода микроспорум и трихофитон. Они передаются контактным путем или через предметы. После попадания спор на кожу или волосистую часть головы они прорастают и образуют грибницу. Симптомы появляются через 6 недель после заражения», — заявила Ораева.

Еще одним возможным заболеванием является чесотка, которую вызывает песочный клещ.

«Он внедряется под кожу, время от заражения до возникновения симптомов — от 2 до 3 недель. На месте входа клеща в первые дни после инфицирования заметны красные точки. Также можно подхватить вшей. В наше время распространенность составляет до 30%. Заболевание вызывает головная, платяная, нательная или лобковая вошь, которая передается от человека к человеку при тесном контакте или через личные вещи. Питается кровью», — добавила терапевт.

Для того, чтобы избежать инфекции, необходимо соблюдать меры профилактики, продолжила она.

«Собирайте волосы во время занятий, а также наблюдайте за тем, как часто проводится уборка и обработка поверхностей в спортивном зале. Кроме того, лучше использовать компрессионный трикотаж при занятии контактными видами спорта. Принимайте душ сразу после тренировки и надевайте резиновую обувь при посещении душевой, бани, сауны и других общественных мест», — посоветовала Ораева.

Также необходимо регулярно стирать полотенце и спортивную форму, так как на ткани, по словам врача, могут оставаться поры грибков и другие микроорганизмы.

«Не следует использовать чужие средства личной гигиены, одежду, расчески, наушники. Ежедневно осматривайте кожу, волосы и ногтевые пластины. При проявлении изменений сразу обратитесь к врачу для лечения возможных хронических заболеваний», — заключила специалист.

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