Вакцинация против гриппа среди детей: кому можно и нельзя делать прививку

Во второй половине осени начинается сезон гриппа и простуд. Заместитель главного врача по медицинской части, врач аллерголог-иммунолог Детской городской поликлиники № 11 Департамента здравоохранения города Москвы Марина Малиновская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что родители могут обезопасить своего ребенка от серьезных осложнений после вируса путем вакцинации.

По словам специалиста, тяжелое течение гриппа может повлечь за собой различные осложнения, самое распространенное из которых — пневмония. Кроме того, вирусные заболевания страшны развитием синусита, гайморита, отита, трахеита, менингита и даже миокардита, когда идет поражение сердца. Врач подчеркнула, что возможны осложнения вплоть до летального исхода. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа умирают до 650 тысяч человек.

«Сегодня ежегодная вакцинация против гриппа — это самый эффективный способ предотвратить вирусное заболевание. Уже доказано, что вакцинация здоровых детей не только снижает заболеваемость вирусом гриппа, но и уменьшает количество госпитализаций, осложнений у детей, а также останавливает распространение вируса среди населения», — отметила аллерголог-иммунолог.

Фото: [ freepik.com ]

Показания к вакцинации

В России прививки от гриппа ставят детям от 6 месяцев. Традиционно вакцинация охватывает период с сентября по ноябрь. Детский врач Малиновская рассказала, что в первую очередь следует прививаться ребятам, которые посещают детские сады и школы, а также сотрудникам образовательных учреждений, работникам медицинских организаций. Необходимо проходить ежегодную вакцинацию пациентам с хроническими болезнями, детям с бронхолегочными заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, заболеваниями почек, печени и т.д.

«Когда ребенку вводится вакцина, это не означает, что он не может заболеть. Он может заболеть, но в более легкой форме переносит данное заболевание. При введении вакцины от гриппа в организме формируются защитные антитела, они стимулируют иммунную систему для борьбы с инфекцией. После прививки от гриппа иммунитет действует в течение года, поэтому вакцинация проводится ежегодно», — добавила врач.

Фото: [ freepik.com ]

Противопоказания к вакцинации

Аллерголог-иммунолог отметила, что существует ряд противопоказаний к ежегодной вакцинации против гриппа среди детей, к ним относятся:

перенесенные поствакцинальные осложнения, например, тяжелая реакция на предыдущую прививку;

аллергия на яичный белок, так как вакцина производится на основе куриных эмбрионов;

нельзя вакцинировать младенцев в возрасте до 6 месяцев.

Ранее врач-педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, как защитить ребенка от ОРВИ в школе.