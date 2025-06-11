Даже США: стало известно, какие страны точно примут участие в «Интервидении» — с чем выступит Россия

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые пройдет в Москве в 2025 году. В День России, 12 июня, на Манежной площади состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-дневному отсчету до начала самого конкурса. Организаторы концерта рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кто из стран точно примет участие в «Интервидении».

Неожиданностью для многих стало подтверждение от артистов из США. Россию представит певец SHAMAN с песней «Прямо по сердцу», о чем ранее продюсер Максим Фадеев рассказал «Газете.ру». Также на конкурс в Москву 20 сентября приедут музыканты из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Киргизии, Кубы, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР, Кении и Мадагаскара, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» один из организаторов мероприятия 12 июня, основатель дизайн-лаборатории Дмитрий Яковлевский.

В День России на Манежной площади состоится презентация будущего конкурса, будут официально объявлены все страны-участницы. Одним из центральных событий станет выступление SHAMAN с новой песней, написанной специально для «Интервидения», поделился Яковлевский.

Фото: [ Дмитрий Яковлевский ]

«Нам этот проект очень важен. Мы подходим к нему с большим вниманием, потому что “Интервидение” — это не просто шоу, а объединение стран через музыку», — отметил он.

Ранее SHAMAN представил новую песню «Первая любовь».