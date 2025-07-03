В России могут отменить семейную ипотеку

Семейную ипотеку могут отменить в России в сентябре-ноябре 2025 года. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки, ни один банк не перестанет ее выдавать, передает РИА Новости. Как отметила эксперт Литвиненко, сейчас российским семьям тяжело получить такую ипотеку.

«Семейную ипотеку сейчас очень сложно получать. Несмотря на то, что семейная ипотека оставлена, она значительно лимитирована как по регионам, так и по отдельно взятым банкам. Даже в топ-10 ведущих банков России достаточно сложно ее получить. Буквально выделяются незначительные объемы денежных средств со стороны Центрального банка и Минфина под семейную ипотеку», — пояснила специалист.

Несмотря на прозрачность условий по программе, гражданам все равно сложно ее получить, отметила эксперт.

«С каждым кварталом все сложнее и сложнее семьям пройти по этим требованиям. Это происходит, потому что уменьшаются денежные объемы. Центробанк закручивает гайки коммерческим банкам по выдаче семейной ипотеки. В итоге либо она уйдет, либо ее заменят каким-то другим инструментом», — заключила экономист.

Как отметила Литвиненко, отмена семейной ипотеки может произойти в период с сентября по ноябрь 2025 года.

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