Дефицит лекарств для химиотерапии: главный врач пензенского онкодиспансера рассказал о причинах и выходе из кризиса

Главный врач пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с дефицитом противоопухолевых препаратов. По его словам, учреждение начало проводить аукционы на закупку лекарств на 2026 год еще в сентябре 2025-го, однако часть из них не состоялась из-за общего дефицита платиносодержащих препаратов в стране.

Для решения проблемы диспансер начал активную работу по поиску лекарств, напрямую выходя на производителей и обзванивая коммерческие склады. Кроме того, как рассказал Столяров, на базе медучреждения был создан специальный центр разведения препаратов.

Эта мера позволила решить вопрос с утилизацией остатков лекарств: если раньше неиспользованные граммы в открытом флаконе приходилось выбрасывать, то теперь они полностью используются. Главврач отметил, что благодаря работе центра в прошлом году удалось сэкономить более 20 миллионов рублей, которые были перенаправлены на помощь пациентам.

Антон Столяров сообщил, что с 15 января 2026 года начались поставки недостающих платиносодержащих препаратов, необходимых для проведения химиотерапии. Он заверил, что к концу месяца проблема будет полностью решена, и все пациенты получат необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что главный хирург Минздрава объяснил, почему рак легких так опасен.