В Раменском построят первую очередь жилого квартала «Михалевич»

В Раменском округе построят первую очередь жилого квартала «Михалевич», проект реализует девелопер G3 Group | Джи Три Групп. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, на стройплощадке дома номер 1 ведется обратная засыпка пазух котлована, дома №2 — армирование фундаментной плиты всего дома. Жильцам будут доступны магазины и кафе, детские площадки, зона отдыха, уличные тренажеры.

Проект также предусматривает создание закрытых зеленых дворов без машин, Wi-Fi на территории, детского сада, прогулочного сквера, парковочных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.