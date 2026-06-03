В Подмосковье с начала года при участии народных дружинников выявили 42 преступления

В Подмосковье с начала 2026 года при участии народных дружинников выявили 42 преступления. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Как отметили в ведомстве, также с января в регионе благодаря народным дружинам было выявлено более 1,7 тыс. административных правонарушений.

Общее число народных дружин в регионе сейчас составляет 77. В их составе более 1,9 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снизился показатель преступности.