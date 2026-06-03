Аллерголог-иммунолог МОНИКИ рассказала, как справиться с аллергией на тополиный пух

По словам врача, основной компонент пуха — целлюлоза. Она не содержит белковых структур, способных выступать в роли аллергена. Появление пуха совпадает с пиком цветения других растений, пыльца которых и является аллергеном. Таким образом, когда человек видит пух, он интуитивно связывает его с аллергией.

Несмотря на это, тополиный пух нельзя назвать безобидным. При попадании его на слизистые оболочки глаза и носа может произойти механическое раздражение, которое приводит к чиханию и покашливанию.

«Следует учитывать, что в сухие солнечные дни, особенно в утренние часы: с 5 до 11 утра, концентрация пыльцы в воздухе становится максимальной. Ветер разносит мельчайшие частицы по всему городу, проникая даже в закрытые помещения через открытые окна и системы вентиляции», - отметила врач.

Она также рекомендовала надевать темные очки для уменьшения попадания пыльцы на слизистую оболочку глаз и ограничивать время пребывания на улице. Также можно использовать очистители воздуха.

При этом в период цветения растений лучше не проветривать часто помещения, особенно утром. Также не рекомендуется выезжать за город или на природу, применять фитопрепараты и косметику растительного происхождения.

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