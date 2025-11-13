«Не клуб, а помойка»: посетители резко высказались о заведении, где избили баскетболиста ЦСКА в Раменском

В Раменском возбуждено уголовное дело по факту избиения 18-летнего баскетболиста ЦСКА Владимира Ершова и его друга в местном ночном клубе. Подробнее о произошедшем и что грозит виновникам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел из-за конфликта с охранником, который, по некоторым данным, является профессиональным борцом, и его приятелем. Во время драки нападавшие использовали резиновую дубинку, нанося удары по голове молодому спортсмену.

Изначально сообщалось, что Ершов находится в реанимации с серьезными травмами. Однако позже стало известно, что он выписан из больницы и продолжает лечение на дому.

Адвокат по уголовным делам Вероника Полякова, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в данном случае действия нападавших будут квалифицированы правоохранительными органами в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего.

«В случае причинения тяжкого вреда здоровью, могут возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 111 УК — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений", которая предусматривает до двух лет ограничения свободы», — пояснила адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В случае, если наступит смерть потерпевшего, то действия могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 111 — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» или ч. 1 ст. 105 УК — «Умышленное причинение смерти другому человеку», если будет доказано умышленное причинение смерти», продолжила эксперт.

В соцсетях пользователи отмечают, что заведение имеет плохую славу, поэтому произошедшее их ничуть не удивляет. «Кто-то еще ходит в этот гадюшник?», «Не удивительно, это заведение всегда имело плохую славу», «Нашли куда сходить. Дано известно, что это не клуб, а помойка», — пишут пользователи.

