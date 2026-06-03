В Подмосковье построят производство комплектующих для протезов нижних конечностей — соглашение подписано на ПМЭФ-2026

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта в сфере медицинского производства. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания возведет в Королеве производственный комплекс для выпуска комплектующих для протезов нижних конечностей. Инвестиции в проект составят около 1 млрд руб. Производственный комплекс разместится на земельном участке площадью примерно 1 га, который предоставлен компании в аренду. Строительство запланировано на территории технопарка «Королев».

После запуска предприятия планируется выпускать более 100 тыс. единиц комплектующих для протезов нижних конечностей ежегодно. Реализация проекта позволит создать 120 новых рабочих мест.

Новый комплекс станет важным этапом развития отечественных разработок и производства в сфере протезирования. У компании «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» уже функционируют собственное конструкторское бюро и производство, а запуск дополнительной площадки даст возможность масштабировать выпуск комплектующих. В результате современные российские решения в области протезирования станут доступнее для большего числа людей, нуждающихся в таких изделиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.