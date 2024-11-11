Демократы хотят отставки Байдена: они все еще видят Харрис президентом, но этим желаниям не суждено сбыться

Президенту Америки Джо Байдену предложили уйти в отставку, чтобы к власти на недолгий срок пришла проигравшая на выборах вице-президент США Камала Харрис. Такую идею озвучил бывший директор по коммуникациям Харрис и политический советник при Демократической партии Джамал Симмонс в эфире телеканала CNN. Американцы были бы возмущены, если бы это произошло, сообщил политолог Дмитрий Аграновский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подобные перестановки находятся «за пределами всех красных линий», считает эксперт. Оснований для отставки действующего президента Штатов он не видит.

«На данный момент, по крайней мере, судя по видео, Байден чувствует себя неплохо, а Харрис проиграла выборы, поэтому у нее в этом смысле негативный контекст. Теоретически она могла бы занять место президента, если бы он, например, умер, или произошел какой-то другой форс-мажор. В этом случае это оправдано, понято и принято обществом. А сейчас это просто попахивает мошенничеством и надувательством», — пояснил Аграновский.

Демократам стоит не думать о прошедших выборах, а сосредоточиться на будущем, считает он. Политолог напомнил, что в Америке «красные» и «синие» постоянно сменяют друг друга, поэтому у Демпартии есть шанс взять реванш в стратегической перспективе.

«Такие шаги, как сейчас поставить Харрис, даже не непродолжительное время, конечно, не принесут популярности демократам. Это была бы стратегическая ошибка», — заключил эксперт.

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