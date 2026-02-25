«Демократы засиделись»: Трамп жестко отчитал противников борьбы с нелегальной миграцией

Дональд Трамп раскритиковал демократов, которые во время его обращения к Конгрессу не встали, когда он призвал поддержать тезис о приоритете защиты граждан США над борьбой с нелегальной миграцией, пишет New York Post.

«Если вы согласны, встаньте и покажите поддержку: первая обязанность правительства США — защищать американцев, а не нелегальных мигрантов», — предложил Трамп законодателям. Республиканцы поднялись, многие демократы остались сидеть.

По данным издания, сенатор Марк Келли сохранял каменное выражение лица, а конгрессвумен Ильхан Омар выкрикнула в адрес Трампа: «Ты убийца», ее слова заглушили аплодисменты. Трамп ответил: «Вам должно быть стыдно», и потребовал ужесточить меры против «городов-убежищ» и чиновников, мешающих депортации преступников.

Отдельно он пообещал «справедливость» матери убитой украинской беженки Ирины Зарутской и снова упрекнул демократов.