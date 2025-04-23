День Антипа: православный праздник 24 апреля, традиции и приметы

Православная церковь 24 апреля чтит память священномученика Антипа, которого в народе прозвали Антип-водогон. Подробнее о приметах и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Священномученик Антипа, епископ Пергамский, жил во времена правления императора Нерона, когда христианство подвергалось жестоким гонениям. Будучи епископом города Пергама, он открыто проповедовал Евангелие, обращая язычников к истинной вере. Его пламенные речи и чудеса, совершаемые им, привлекали множество людей, что вызывало гнев местных жрецов и властей.

Антипа был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Его заставляли отречься от Христа и поклониться языческим богам, но он оставался непоколебим. Молитва и вера давали ему силы переносить страдания. В конце концов, его бросили в раскаленную печь, где он и скончался, молясь за своих мучителей.

В этот день обращаются к святому с молитвами об исцелении от зубной боли и других недугов. Существует поверье, что святой Антипа обладает особой благодатью помогать тем, кто страдает от зубных болезней. В народе этот день также связан с различными традициями и обрядами. Крестьяне стараются не работать в поле, чтобы не навлечь на себя гнев святого.

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Приметы

Если идет дождь — грибов уродится много;

Зацвела верба — будет потепление;

Если воды не потекли, то весна поздняя и лето будет плохим;

Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе — будет сильный ливень;

Если ива распушилась — зима точно не воротится;

Снег, выпавший после половодья — озимые не уродятся;

Если чибисов не видно при начале полой воды — это не настоящее половодье;

В этот день хорошо лечить зубную боль;

Нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и совершать плохие поступки, чтобы не столкнуться с таким же отношением со стороны людей;

Хозяйки не мыли окна 24 апреля — лучше отложить на несколько дней;

Мужчины не кололи дрова, чтобы не получить серьезную травму;

Не занимались в этот день и рукоделием и не пересаживали рассаду.

Именины в этот день празднуют: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

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