Гармония и крепкий союз: лучшие даты для свадьбы в мае 2025 года

Выбор лучшей даты для свадьбы с точки зрения нумерологии — это важный и увлекательный процесс. Нумерология основывается на значении чисел и их влиянии на жизнь человека. Эксперт в нумерологии Майя Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие даты в мае 2025 года лучше всего подходят для заключения брака, чтобы он сохранился и был счастливым.

По ее словам, стоит обратить внимание на дату 7 мая. Число 7 по нумерологическим меркам ассоциируется с духовностью, внутренним миром и глубокими связями.

«Брак, заключенный в этот день, может стать основой для крепких и доверительных отношений. Также стоит рассмотреть 11 мая. Число 11 считается «мастер-числом», наполненным интуицией и высоким уровнем понимания между людьми. Брак, заключенный в эту дату, может символизировать гармонию и поддержку между супругами», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще одной хорошей датой будет 22 мая, продолжила нумеролог. Это число олицетворяет силу, баланс и стремление к совместному росту. Брак в этот день может дать возможность супругам строить крепкие, стабильные отношения.

«Кроме того, даты, чья сумма чисел приводит к числу 6, также считаются благоприятными, так как это число символизирует любовь, гармонию и заботу. В мае вы можете обратить внимание на 15 число, так как 1+5=6. Поэтому, если вы планируете свадьбу в мае 2025 года, рассмотрите 7, 11, 15 и 22 числа. Каждая из этих дат несет в себе простые, но сильные вибрации, способствующие построению здоровых и долговременных отношений», — заключила Королева.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю.