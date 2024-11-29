День Григория Чудотворца. Почему 30 ноября прислушивались к воде в колодцах

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Православная церковь 30 ноября вспоминает святителя Григория Чудотворца, которого в народе прозвали Григорием Зимоуказателем. Подробнее о святом и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Григорий Чудотворец жил в 4-м веке. Его жизнь полна чудесных событий: исцелений, помощи страждущим и глубокого духовного наставления. В народной памяти он остался как защитник невинных и утешитель скорбящих, а его проповеди вдохновляли многих на путь добродетели.

В этот день верующие собираются в храмах, где проходят литургии и молитвы. Особое внимание уделяется помощи нуждающимся. В некоторых регионах сохранились обычаи приготовления сладостей и угощений в честь святого. Не принято 30 ноября много говорить и верить слухам. Важно запоминать сны, которые приснились накануне этой даты, так как они, согласно приметам, вещие.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Если ударил мороз — вся зима будет холодной;
  • На реках потемнел лед — год будет урожайным;
  • Тот, кто как следует наиграется в снегу 30 ноября, будет сильным и здоровым весь год;
  • Сны в ночь на 30 ноября считаются вещими;
  • Услышанные в этот день слухи считаются пустыми, не стоит принимать их близко к сердцу;
  • Ни в коем случае нельзя примерять чужие обручальные кольца — к серьезному несчастью;
  • Принято больше молчать, чем говорить;
  • Издавна в этот день прислушивались к воде в колодцах: если тихо — зима будет теплой, если шум — к морозам.

Именины в этот день отмечают: Геннадий, Михаил, Захар, Григорий, Иван.

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