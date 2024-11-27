С 2025 года с россиян начнут взыскивать долги без суда: что нужно знать о законопроекте Минфина

С 1 ноября 2025 года с россиян могут взыскать долги без суда. Ввести такую инициативу предложил Минфин. Это позволит обеспечить рост поступлений в бюджеты регионов на 22,5 млрд рублей, сообщается в обосновании к законопроекту. Документ уже получил одобрение на заседании комиссии правительства 25 ноября. Подробнее о том, кто попадет под взыскание и как будет работать задумка Минфина, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Снизит нагрузку на суды

По словам эксперта, проект имеет двойственный характер.

«Речь идет о бесспорных налогах с физических лиц. К ним можно отнести налоги на недвижимость, земельные участки, транспортный налог, а также, возможно, налоги на продажу квартиры или иного имущества. То есть то, что взыскивалось в судебном порядке. Это действительно увеличивало нагрузку на суды, в том числе добавляло работы непосредственно налоговым органам», — заявил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что право собственности возникает с момента государственной регистрации имущества — квартиры, дачи, автомобиля, а также при переходе от одного физического лица к другому. Все это происходит через регистрацию в Росреестре или, например, в органах ГИБДД.

«При этом проводится исполнительное производство. Значит, если не возникает вопроса о принадлежности имущества определенному физическому лицу, своевременность выставления, требования и потребность уплаты, как это установлено, то инициатива имеет разумный характер», — добавил юрист.

Плюсы для граждан

Таким образом, с граждан будут быстрее собираться деньги сразу в бюджет государства.

«Плюс ко всему — это имеет еще и эффект регулирования в виде финансовой дисциплины граждан, но и здесь отмечается неплохой момент, хотя тоже двойственный. Речь идет о взыскании в течение полугода с момента даты, когда было необходимо произвести налоговую уплату. Потому что, бесспорно, все люди могут оказаться в ситуации, когда не оплатили по каким-либо жизненным обстоятельствам, но у них есть полгода, чтобы погасить долг», — подчеркнул юрист.

Возможные риски

Также, по словам эксперта, необходимо учитывать, что законопроектом предусматривается уведомление через сайт Госуслуг или почтой.

«Если человек не имеет аккаунта в Госуслугах, ему отправляют уведомление почтой, и это уже зависит от третьего лица — «Почты России». Но не всегда уведомления доходят до адресата. Но это не сильный минус, потому что, я думаю, в настоящий момент большинство уже пользуются аккаунтами, соцсетями и Госуслугами. Поэтому инициатива действительно имеет положительное зерно», — заключил Капштык.

Он также подчеркнул, что пробный период, установленный для проработки и проверки работоспособности, выявит недостатки, которые будут устранены.

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