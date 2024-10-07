День гвоздестояния: польза и вред, кому противопоказано

День гвоздестояния отмечается ежегодно 9 октября. О пользе и вреде практики ходит множество мнений, но точку в этом вопросе поставил врач-терапевт, доцент Сеченовского университета Павел Бережанский, поделившийся с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» нюансами стояния на гвоздях и потенциальных опасностях.

Он отметил, что практика в любом случае является физическим воздействием на организм, поэтому существует ряд противопоказаний.

«Во-первых, не стоит гвоздестоянием заниматься детям, потому что у них еще лабильна нервная система. Во-вторых, людям, которые недавно перенесли вирусные заболевания, респираторно-вирусную инфекцию, пациенты, у которых есть заболевания сердечно сосудистой системы», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Любое физическое воздействие, продолжил он, может вызвать периферический спазм сосудов, что чревато тромбозами и повышением давления. Особенно опасно для пациентов, у которых повышенное внутричерепное давление. Возможно усиление боли.

«Пациенты, которые страдают мигренью или мигренеподобными болями, также имеет противопоказания. Туда же относим пациентов, у которых есть заболевания органов зрения. Особенно высокие значения: +5 или -5. Воздействие на точки нижних конечностей может вызвать неадекватную реакцию вегетативной нервной системы, что, в свою очередь, будет менять тонус сосудов», — добавил Бережанский.

Запрещено стоять на гвоздях женщинам в период менструации, особенно в первые дни, а также тем, у кого есть нарушение работы нервной или дыхательной систем. Это может вызвать быстрый и даже необратимый бронхоспазм, что очень опасно для здоровья.

«Если говорить про пользу, то стояние на гвоздях действительно помогает людям с воинственным, возбужденным типом характера, что очень важно, потому что здоровье — это состояние как физического, так и душевного, и психологического благополучия. Эта практика отлично помогает и при усталости и забитости в ногах, потому что кровь начинает двигаться быстрее», — подчеркнул терапевт.

По словам врача, гвозди помогают на физическом уровне, так как воздействуют на рефлексогенные зоны. Кроме того, воздействие на кожу улучшает микроциркуляцию и трофику тканей.

«Помогает и психологически, потому что в этот момент люди переключаются с боли на другие мысли. Но не стоит забывать, что гвозди бывают разных видов, для новичков — 8-9 миллиметров, для профессионалов — больше 15 миллиметров», — заключил Бережанский.

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