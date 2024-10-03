Лечение или обман: как на самом деле действует кодировка от алкоголизма — людей держат в неведении

Всемирный день трезвости ежегодно отмечается 3 октября. Проблема алкогольной зависимости остается актуальной сквозь года. Кто-то предпочитает длительное лечение с использованием лекарственных препаратов, а кто-то периодически проходит кодировку — гипноз, снижающий тягу к спиртному. Мнения о таком способе сильно разнятся: многие считают, что это обман. Нарколог Домодедовского филиала областной психиатрической больницы им. Яковенко Андрей Пичугин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», так ли это.

Он отметил, что кодировка — это бытовое понятие, которое чаще всего используется в народе. С профессиональной точки зрения, не существует лекарства, которое вводится в организм, и он начинает отторгать алкоголь.

«Если говорить о лечении алкоголизма, то это, конечно, немного другое. Это не лекарственный блок, не какой-то волшебный угол, а комплекс мероприятий, который должен проводить квалифицированный врач, психиатр, нарколог. Цель простая — выработать отвращение или неприязнь к алкоголю», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, работа по большей степени проводится на психологическом уровне.

«Сначала проводится беседа, собирается анамнез, оценивается психическое состояние пациента, которое порой требует назначения лекарственных препаратов в виде нейролептиков, снотворных или других. И в таком случае правильно подобранная терапия даст результат. А волшебный укол, то есть кодировка, это просто непрофессиональный подход, который не избавит от такого хронического заболевания, как алкоголизм», — подчеркнул Пичугин.

Однако специалист отметил, что бывают случаи, в которых проводится определенная психотерапевтическая беседа и вводится инъекция. Тогда человек держится на страхе и может не употреблять алкоголь несколько лет, но это зависит от склада личности и характера.

«Нередки случаи, когда пациенты звонят в клиники или фирмы и просят приехать, вывести из запоя и тут же закодировать. Это стопроцентная профанация, когда врач приезжает, выводит как будто бы весь алкоголь из организма и вводит препарат. Это совершенно не соответствует действительности», — заключил нарколог.

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