День Иродиона: православный праздник 21 апреля, история и интересные факты

Мученика Иродиона православная церковь чтит 21 апреля. В народе эта дата известна как Родион-ледолом. Что можно и чего нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Иродион — один из мучеников, почитаемых в православной церкви. Согласно церковным преданиям, Иродион происходил из числа апостолов и был близким соратником святого Павла. Его имя «Иродион» часто ассоциируется с библейским контекстом, в частности, он мог быть одним из учеников Иисуса Христа. В церковных текстах подчеркивается его стойкость в вере и готовность переносить страдания за Христа.

В этот день в православных храмах совершаются специальные богослужения, на которых верующие могут освятить воду, зажечь свечи и помолиться святому. Люди просят Иродиона о помощи в трудных ситуациях, а также о силе в борьбе с искушениями и грехами.

Считается, что в этот день нельзя покупать скот и птицу, а также скандалить, врать и обижаться на кого-либо. День также считается неудачным для рыбалки.

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Приметы

Если день солнечный — лето будет хорошим, если пасмурный — плохим и ненастным;

Береза распустилась — пришло время посева овса;

Если на Родиона теплый вечер и спокойная ночь — будет жаркое, сухое лето;

Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку в этот день вода обладала целебными свойствами;

Лягушки подали голос — можно сеять овес;

Луна красноватая — к теплу или грозе;

Считалось, что нельзя бросать во вскрывшиеся ото льда водоемы мусор, плевать туда и кидать палки;

Рыбалка считалось неудачной в этот день, поэтому рыбаки не выходили на промысел;

Нельзя приобретать скотину и птицу, так как они могут долго не прожить;

Нельзя врать 21 апреля, скандалить с кем-либо и обижаться, чтобы не навлечь на себя беду.

Именины в этот день празднуют: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.

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