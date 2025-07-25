День Крещения Руси 28 июля: история праздника, традиции и народные приметы

День Крещения Руси отмечается в России 28 июля. Дата связана с событием, произошедшим в 988 году, когда великий князь Киевский Владимир Святославич принял христианство и крестил Русь. Этот шаг стал поворотным моментом в истории страны, так как христианство стало основой дальнейшего культурного и духовного развития русского народа. Подробнее об истории дня и его традициях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История дня

Исторически принято считать, что процесс принятия христианства на Руси начался с выбором Владимиром вероисповедания. Князь отправил своих послов в разные страны, чтобы изучить различные религии. После этого Владимир принял решение о крещении в христианстве, что подтверждает его обращение к византийскому императору.

В результате принятых христианских норм происходило преобразование социального строя, развивались литература, искусство и архитектура, а также укреплялись международные связи.

Традиции и обряды

В этот день проходят праздничные литургии и молебны в храмах, где верующие вспоминают князя Владимира и его роль в крещении Руси. Многие прихожане приходят в церковь, чтобы помолиться и зажечь свечи. В ряде регионов России проводятся крестные ходы, в которых участвуют жители и священники.

Фото: [ медиасток.рф ]

В некоторых семьях принято готовить определенные блюда в честь праздника. Это могут быть пироги, блины или другие угощения. В некоторых регионах практикуется освящение воды (в реках или у источников), что символизирует очищение и обновление души.

Приметы

Согласно приметам, если в этот день дождь, то ожидается хороший урожай, а солнечная погода символизирует удачное лето;

Сны, увиденные в ночь на 28 июля, считаются вещими и важными для будущего;

Если птицы ведут себя активно и весело, это предвещает благополучие и удачу в делах;

Вода, особенно в этот день, считается святой и обладает целебными свойствами, поэтому рекомендуется использовать ее с осторожностью и уважением;

Считается, что в день Крещения Руси особенно силен заговор на защиту семьи и дома — люди молятся о здоровье и благополучии своих близких;

Если в этот день собирать целебные травы, они будут особенно эффективными и помогут в лечении болезней.

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