Передает ВИЧ и гепатит: кормящие мамы пекут блины из грудного молока — почему тренд опасен для здоровья

В интернете распространяется новый тренд — кормящие мамы активно публикуют видео с рецептами блинов на грудном молоке. Предприимчивые женщины отмечают, что замораживают остатки молока, чтобы потом его использовать в кулинарии. Однако подобные эксперименты грозят домочадцам серьезными заболеваниями. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экономия или безумие

Относиться к этому тренду можно по-разному, однако психо-биологически заложено, что у взрослого человека должно присутствовать отторжение грудного молока на уровне ощущений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

«Если убрать в сторону это отторжение, то можно сказать, что экономятся ресурсы. Многие мамы сталкиваются с избытком грудного молока и не хотят его просто выливать. Тогда, в общем, его использование в кулинарии кажется логичным способом утилизации. Кроме того, грудное молоко содержит антитела, витамины, питательные вещества, которые могут укрепить иммунитет малыша. И, конечно, если ребенок ест такие блины, он получает эти плюсы», — рассказала Абравитова.

Если ребенок плохо ест, но любит блины из грудного молока, добавила эксперт, это может быть способом добавить полезные элементы в его рацион.

«Я бы все-таки назвала это экспериментами и личным выбором человека. Вряд ли этот тренд приживется массово, нужно все-таки быть очень своеобразным, креативным человеком, чтобы это делать. Но все-таки существует риск бактериального заражения», — пояснила психолог.

Есть и психологические аспекты, при которых некоторые люди считают использование грудного молока в кулинарии странным или даже отталкивающим.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Ребенок, подрастая, может испытывать неловкость, узнав, что ел мамино молоко в виде блинчиков. Лишнее молоко можно ведь и заморозить, оно хранится до полугода, или пожертвовать в банк донорского молока, так как другим детям может не хватать именно грудного молока», — подчеркнула эксперт.

Может передавать ВИЧ и гепатит

Однако современные матери не просто кормят уникальными блинчиками детей, они не против и сами полакомиться кулинарным шедевром или вовсе пошутить над мужем, тайно угостив его, что может быть небезопасно. Вред грудного молока для взрослого организма подтвердила врач-эндокринолог Красногорской больницы Маргарита Полетаева. Эксперт отметила, что больше всего о его пользе говорят на форумах по спортивному питанию.

«Считается, что с его помощью можно усилить иммунитет, ускорить восстановление после тренировок и даже нарастить мышечную массу. И действительно — грудное молоко является уникальным продуктом, в котором есть и белки, и жиры, и углеводы, а также гормоны (пролактин, эстрогены, лептин) и антитела. Взрослый мужчины постоянным потреблением грудного молока может повлиять на гормональный фон, но все-таки концентрации веществ слишком незначительные», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ istockphoto.com ]

При этом версии о том, что грудное молоко стимулирует синтез мышечного белка лучше, чем протеин, научно не доказаны.

«Также важно понимать, что молоко — это биологическая жидкость и она может быть передатчиком вирусов, бактерий, паразитов, если она не пастеризовано. Передается в том числе и ВИЧ, CMV (цитомегаловирус), гепатит В», — заключила Полетаева.

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