День Мартина Исповедника: православный праздник 27 апреля, традиции и приметы

Православные верующие 27 апреля чтят святителя Мартина Исповедника, которого в народе прозвали Мартыном Лисогоном. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Мартин Исповедник, также известный как Мартин I, был Папой Римским с 649 по 653 годы. Родившись в Тоди, в Умбрии, Мартин отличался глубоким благочестием и стремлением к истине. Он был избран Папой в период серьезных догматических споров, касающихся природы Христа. Мартин твердо придерживался ортодоксального учения о двух волях во Христе — божественной и человеческой, отвергая компромиссную позицию монофелитов, пользовавшуюся поддержкой византийского императора Константа II.

Этот конфликт привел к открытому противостоянию с императором, который стремился навязать монофелитство всей Церкви. Мартин созвал Латеранский собор в 649 году, на котором монофелитство было осуждено. В ответ Констант II приказал арестовать Мартина и привезти в Константинополь. После жестокого обращения и унижений, Мартин был осужден за государственную измену и сослан в Херсонес, в Крым. Там он провел последние годы своей жизни, страдая от голода, холода и болезней, но не отрекся от своих убеждений.

В этот день в церквях совершаются богослужения, посвященные его жизни и мученическому подвигу. В народе в день Мартина Исповедника принято заниматься домашними делами, особенно связанными с садом и огородом. Считается, что в этот день святой помогает в трудах и приносит урожай.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Легкие облака опережают большие массы туч — к дождю или ветру;

Грязно и мокро — хорошая пашня;

В этот день ворон купает детей и отпускает их на вольные хлеба;

Атмосферное давление долго не меняется — погода изменится нескоро;

Кругловатые облака разветвляются к сухой и ясной погоде;

Если на Мартына теплый день — к скорому похолоданию;

Кукушка закуковала — пора в лес за грибами;

Нельзя ловить и обижать лис, которые во время смены жилья становятся беззащитными перед охотниками;

Нельзя обманывать, сплетничать и ругаться, чтобы не стать жертвой обмана;

Не стоит стирать мужские и женские вещи вместе, чтобы не было ссор.

Именины в этот день празднуют: Азат, Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Остап, Ян, Марианна.

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