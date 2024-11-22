День матери «пришел» в Россию из США: история праздника и когда его отметят в 2024 году

День матери в России — один из самых важных и любимых праздников граждан страны. Каждый год в последнее воскресенье ноября россияне поздравляют своих матерей и бабушек, но не все знают, как и когда этот праздник появился. Подробнее о его истории — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первый День матери

Впервые этот праздник появился за пределами России. Он был учрежден благодаря жительнице Америки по имени Энн Джарвис. Ее потрясла утрата мамы, которая ушла из жизни в начале 20-го века, когда все женщины начали выступать за права матерей и детей, а также стали активно продвигать идеи, связанные с важностью материнства и роли мам в обществе.

Энн чувствовала, что не успела передать маме всю свою любовь. Так в 1908 году в США состоялось первое празднование Дня матери именно благодаря ей. Вместе с другими женщинами Энн подала обращение властям с предложением создать один общий праздник. Их просьба была удовлетворена. Со временем традиция распространилась по всему миру.

В России праздник появился сравнительно недавно. Идея о создании Дня матери исходила от комитета Госдумы, занимающегося вопросами семьи. 30 января 1998 года президент Борис Ельцин объявил о праздновании Дня матери в ноябре. Причины выбора этой даты остаются неясными. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября.

Где отпраздновать в Москве и Подмосковье

Приуроченные к празднику мероприятия пройдут в Москве и Подмосковье 23 и 24 ноября. Например, в детских уголках всех офисов «Мои документы» будут проводиться мастер-классы для маленьких посетителей, которые смогут сделать мамам открытки или аппликации в подарок. На ВДНХ 24 ноября пройдут бесплатные экскурсии, мастер-классы и квесты. Участие в мероприятия бесплатное, необходимо лишь приобрести билет для входа в центр.

Также праздничные мероприятия пройдут в 80 парках Подмосковья. Для детей подготовили квесты, мастер-классы, концерты и другие развлечения. Например, в парке культуры и отдыха в Одинцове гости смогут поучаствовать в арт-практике и посетить лекцию по нутрициологии, а в Долгопрудном пройдет мастер-класс по вязанию. В Сергиевом-Посаде для гостей подготовили фотовыставку «Маминых глаз тепло».

Ранее стало известно, где еще жители и гости Подмосковья смогут отпраздновать День матери.