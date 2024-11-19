Жители и гости Подмосковья смогут отпраздновать День матери в парках

Жители и гости Подмосковья в это воскресенье смогут посетить общеобластное мероприятие «Для милых мам», приуроченное к празднованию Дня матери, оно пройдет почти в 80 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят квесты, концерты живой музыки, мастер-классы, интерактивные лектории и не только. Так, например, в сквере им. Зайцева в Коломне можно будет посетить танцевальный мастер-класс от участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Максакова, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха - лекцию по нутрициологии, психологический тренинг и так далее.

Отметим, что мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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