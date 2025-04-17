День мучеников Агафопода и Феодула 18 апреля: история праздника и интересные факты

Православная церковь 18 апреля чтит мучеников Агафопода и Феодула. В народе дату называют Федул-ветреник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Мученики Агафопод и Феодул жили в Фессалониках во времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана в 284-305 года. Агафопод, будучи старцем, и Феодул — юношей, отличались благочестием и добродетелью, проповедуя христианство и обращая многих язычников в истинную веру. Их арест и последующее заключение стали испытанием их веры. Несмотря на уговоры и угрозы со стороны языческих властей, они отказались отречься от Христа.

Предание гласит, что во время одного из допросов Феодул предсказал скорую смерть императора Максимиана, что впоследствии и произошло. Позже Агафопод и Феодул были приговорены к смерти через утопление в море. Их тела были выброшены на берег, где их с честью похоронили местные христиане.

В этот день верующие посещают храмы, молятся святым о заступничестве и просят об укреплении веры. В народной традиции этот день называют «Федулов День» или «Агафодов День». Существуют различные народные приметы и обычаи, связанные с этим днем, например, запрет на посещение бани, чтобы не заболеть. Также не принято веселиться или употреблять спиртное 18 апреля. А хорошей приметой считается вымыть в доме окна в этот день.

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Народные приметы

Если днем тепло, а ночью прохладно — будет устойчивая хорошая погода;

В поле звук слышится отчетливо — к дождю;

В овраге остался снег размером с корову — пора пахать;

Обычно в этот день бывает теплая погода;

Старались полностью проветрить жилье 18 апреля, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть в дом;

Плохой приметой считается плюнуть в окно, выбросить мусор или вылить помои;

Хозяйки не занимались рукоделием, а мужчины тяжелой работой;

Нельзя ругаться, ссориться, веселиться и употреблять спиртное в этот день;

Хорошая примета — вымыть окна в Федулов День;

Было принято перестирывать полотенца и вывешивать их сушиться на улицу — это приносит здоровье домочадцам.

Именины в этот день празднуют: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодор.

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