День мученицы Акилины 20 апреля: история православного праздника и интересные факты

Православная церковь 20 апреля вспоминает мученицу Акилину. В народе дату прозвали Акулининым день. Подробнее о приметах и запретах на 20 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святая мученица Акилина родилась в благочестивой семье III веке. Она с юных лет отличалась непоколебимой верой и преданностью Христу. Предание гласит, что Акилина, еще будучи совсем юной, обратила многих сверстников в христианство, что вызвало гнев язычников. В период правления императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан, Акилина была схвачена и подвергнута мучительным пыткам за свою веру. Ей предлагали отречься от Христа и поклониться языческим богам, но она осталась непреклонной. Ее стойкость и мужество поражали даже палачей.

Несмотря на жестокие истязания, Акилина не переставала молиться и славить имя Божье. Согласно житию, чудесным образом раны на ее теле исцелялись, а мучители не могли сломить ее дух. В конце концов, ей отсекли голову, и она приняла мученическую смерть за свою веру.

В народе этот день также называют Акулининым днем или Акулина-днемСуществуют поверья, что следует уделить особое внимание посевам, чтобы получить хороший урожай. Также считается, что святая Акилина помогает в исцелении от болезней и защищает от бед.

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Народные приметы

Если в этот день дождь — яровые уродятся плохо, а калина хорошо;

Если на небе много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов;

На осине обилие сережек — к хорошему урожаю гороха;

В этот день нельзя было выглядывать из окна, чтобы не накликать на себя беду;

Если в этот день мороз и солнце — будет хороший урожай хлебов и гречихи;

Утром перед громом прошел дождь — к ясной погоде, а гром без дождя — к ненастью;

В старину не устраивали шумные посиделки в этот день и не пели громко песни;

Нельзя выглядывать из окна вечером, так как увидеть звезды считалось плохой приметой;

Покупки 20 апреля стоит делать аккуратно, обдумывая траты, чтобы потом не жить без средств;

Девушки и женщины на Руси ходили к водоемам и бросали в них чистую одежду, чтобы задобрить русалок, и никто не утонул во время купания.

Именины в этот день отмечают: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина, Евдокия.

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