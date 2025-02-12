День Никиты Пожарника 13 февраля: как избежать бед, народные приметы, история праздника

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Фото: [freepik.com]

День Никиты Пожарника отмечают православные верующие 13 февраля. Также святого знают как епископа Никиту. Подробнее о его жизни и народных приметах на 13 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

История жизни святого епископа Никиты Пожарника дошла до современности в отрывочных сведениях, состоящих из народных преданий и церковных хроник. Предположительно, он жил в 12-м веке в Переяславле-Залесском. Прозвище «Пожарник» связано с его чудесной способностью предотвращать и усмирять пожары молитвой. Легенды гласят, что однажды, молясь, он остановил огромный пожар, грозивший уничтожить весь город.

В этот день верующие обращаются к святому с молитвами о защите от огня и стихийных бедствий. Традиционно пекут пироги, раздают нуждающимся и посещают церковные службы. Считается, что пожары, устроенные в этот день — это проказы бесов и колдунов. Приметы советуют не выходить из дома вечером, а родившиеся 13 февраля становятся рукодельницами или ремесленниками и очень любят искусство.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Воробьи утепляют свои гнезда — к сильной стуже;
  • Красный огонь в печи сулит холодную погоду, белый — теплую;
  • Круги на солнце — к урожайному году;
  • Пожар в этот день — происки огненных бесов и колдунов, обратившихся в огненные шары;
  • Если 13 февраля выпадает на пятницу — день считается очень опасным;
  • Также считается, что пожар в этот день — следствие порчи, наведенной на свадьбе;
  • Вечером из дома нельзя никуда выходить — к порче;
  • Галки и вороны кричат беспрерывно — будет снегопад, а возможно и метель;
  • Если дом или хозяйственные постройки шатаются на ветру — леший из леса пришел и катается по крыше;
  • Родившийся в этот день вырастет хорошим ремесленником, рукодельницей и будет любит искусство;
  • Иней на деревьях — к ясной ночи.

Именины в этот день празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.

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