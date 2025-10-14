День отца в России — 2025: когда отмечается, история и традиции праздника

День отца в России — относительно новый праздник, но быстро набирающий популярность. Он отмечается в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 19 октября. Подробнее об истории праздника и обычаях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История дня

В отличие от Дня матери, имеющего давнюю традицию, День отца призван укрепить роль отца в семье, подчеркнуть его вклад в воспитание детей и поддержать отцовство. История праздника берет начало в конце XX века. Инициатива учреждения Дня отца исходила от общественных организаций и региональных властей. Первые празднования прошли в разных регионах России в начале 2000-х годов, но единой даты для всей страны не было.

Официально День отца был учрежден Указом президента Российской Федерации в 2021 году. Это стало признанием важности роли отца в современном обществе и ответом на многочисленные обращения общественных организаций.

Цель праздника и обычаи

Суть праздника — не только чествование отцов, но и привлечение внимания к проблемам отцовства, поддержка семейных ценностей и укрепление института брака. В этот день проводятся различные мероприятия: фестивали, концерты, спортивные соревнования, мастер-классы для детей и отцов. Также проводятся конференции и круглые столы, посвященные вопросам отцовства и воспитания детей.

Фото: [ Министерство культуры Московской области ]

В этот день дети готовят для своих отцов небольшие сюрпризы: самодельные открытки, поделки, читают стихи или поют песни. В школах и детских садах часто проводятся тематические мероприятия, где дети представляют творческие номера и дарят подарки своим папам.

Кроме того, в День отца принято оказывать знаки внимания и поддержки отцам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Благотворительные организации и волонтеры проводят акции, направленные на помощь отцам-одиночкам, отцам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, и семьям, нуждающимся в материальной поддержке.

