День памяти Тавифы Иоппийской: народные приметы на 7 ноября

Ежегодно 7 ноября церковь чествует святую Тавифу, принадлежавшую к христианской общине в Иоппии. О жизни святой, традициях праздника и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святая Тавифа, известная также как Дорка, была благочестивой женщиной, жившей в древнем городе Иоппия. Она славилась своими благими делами, особенно тем, что создавала одежды для бедных. Щедрость и сострадание Тавифе к нуждающимся сделали ее любимицей в городе, и многие приходили к ней за помощью.

Позже святая Тавифе заболела и умерла. Узнав о ее смерти, апостол Петр, находившийся неподалеку, прибыл в Иоппию, и увидел скорбь женщин, которые показали ему одежду, созданную Тавифой. Петр, вдохновленный их печалью, решил совершить чудо. Он оживил святую Тавифу.

В этот день верующие собираются в храмах, чтобы выразить свою благодарность и почтение к святой. Особую значимость имеет освящение хлеба и приготовление традиционных угощений, которые затем раздаются нуждающимся. В некоторых регионах существуют специальные обряды, связанные с освящением воды, которое символизирует очищение души и обновление духа.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Женщинам в этот день нельзя плакать в подушку, а тот, кто потом на нее ляжет — заберет все слезы и скорбь;

Если день начнется туманом, значит будут оттепели;

Обычно в этот день идет дождь или снег;

Если после поминок на кладбище осталась еда — ее необходимо раздать нищим;

Плохой приметой считается есть хлеб, чтобы потом год не был трудным;

Нельзя лениться и откладывать дела, важно довести все до конца;

На Руси было принято поминать усопших.

Именины в этот день празднуют: Валерий, Афанасий.

Ранее синоптик раскрыл, что дождь со снегом и потепление ожидаются в Подмосковье на неделе.