День преподобного Иосифа Песнописца: православный праздник 17 апреля, приметы, традиции и запреты

Преподобного Иосифа Песнописца чтит православная церковь 17 апреля. В народе он известен как Иосиф Песнопевец. Подробнее о поверьях и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Иосиф Песнописец, известный также как Иосиф Сицилийский, родился в благочестивой семье на Сицилии в IX веке. Он с юных лет проявил необыкновенную любовь к Богу и богослужению. Стремясь к духовному совершенству, Иосиф оставил мирскую жизнь и принял монашеский постриг в Солунской обители. Исключительный талант к поэзии и музыке вскоре сделал его известным. Он посвятил себя составлению церковных песнопений.

Жизнь Иосифа не была лишена испытаний. За свою веру он претерпел гонения и заключение в темницу, но даже в этих тяжелых обстоятельствах не переставал воспевать Господа. Стойкость и непоколебимая вера сделали его примером для многих поколений христиан.

В этот день верующие посещают храмы, где звучат песнопения преподобного. Существует народная традиция в этот день молиться Иосифу об избавлении от греховных помыслов и укреплении в вере. Также в некоторых регионах в этот день принято начинать посевные работы, испрашивая благословение у святого на хороший урожай. Считается, что нельзя в этот день ловить и обижать птиц, а также стирать полотенца и постельное белье.

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Народные приметы

Если облака плывут высоко и быстро — будет хорошая погода;

Если темные и тяжелые облака движутся тихо — к затяжному дождю;

Ольха усыпана сережками — будет хороший урожай овса, а если шишками — удастся ячмень;

Если береза распустила листья раньше ольхи — лето будет засушливое, если наоборот — влажное;

Утренняя заря золотистая и в ней преобладают желтые и желто-розовые тона — будет дождливая погода;

Если солнечно — пшеница будет зернистая;

Сверчок «затрещал» — надо пахать поле под рожь;

В этот день нельзя ловить и обижать птиц, чтобы не лишиться удачи;

Не принято отказывать в милостыне нуждающимся и в помощи тем, кто о ней просит;

Нельзя ругаться и сквернословить в день Иосифа Песнопевца;

Желательно не стирать полотенца и постельное белье в этот день, чтобы в доме не поселились грусть и печаль.

Именины в этот день отмечают: Георгий, Иван, Вениамин, Никита, Иосиф, Адриан, Федор, Николай.

Ранее протоиерей рассказал, что можно освятить в храме на Пасху.