День преподобных Марка и Ионы: русский праздник 11 апреля, приметы, традиции и запреты

Православная церковь 11 апреля чтит память преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских. В народе на этот день приходится праздник березы. Подробнее о приметах и поверьях даты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

История жизни Марка и Ионы Псково-Печерских неразрывно связана с древней обителью, где они провели годы в молитвах и трудах. Марк, известный своей кротостью и смирением, оставил мирскую жизнь ради служения Богу в стенах монастыря. Иона — его сподвижник, прославился даром исцеления и милосердием к страждущим. Предания гласят, что Марк и Иона жили в период непростых испытаний для Псковской земли. Они укрепляли дух братии и местных жителей своей верой и молитвами. Их жизнь была примером аскезы, самоотречения и любви к ближнему.

В этот день в монастыре совершаются торжественные богослужения, а паломники приезжают поклониться их святым мощам. Традиции этого дня включают в себя также благотворительность и милосердие к нуждающимся, в память о добродетелях святых угодников. Нельзя в этот день стричь волосы, сушить белье на улице и пилить березу. Хорошей приметой считается слегка хлестать больного березовой веткой, чтобы он скорее выздоровел.

Фото: [ медиасток.рф ]

Народные приметы

Солнце садится за тучу — к дождю;

Если утром тучи скопились, словно огромные горы — ждите к вечеру дождя;

Лебедей много — весна будет теплой;

Лебедь располагает гнездо высоко — перед большими водами летом;

Ранний гром весной сулит холод;

Чибис летит низко — к продолжительной сухой погоде;

Галки летают стаями — к дождю;

Быстрые и высокие облака — к хорошей погоде;

Березового сока много — будет дождливое лето;

Лучше не сушить белье на улице в этот день — плохая примета;

Если постричься 11 апреля, волосы будут плохо расти;

Можно срезать ветки березы, но нельзя пилить деревья, чтобы не испортить свою судьбу;

Болевшего члена семьи было принято в этот день слегка хлестать березовой веточкой, чтобы он быстрее выздоровел.

Именины в этот день празднуют: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Филипп, Ян.

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