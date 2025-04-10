День преподобных Марка и Ионы: русский праздник 11 апреля, приметы, традиции и запреты
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Православная церковь 11 апреля чтит память преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских. В народе на этот день приходится праздник березы. Подробнее о приметах и поверьях даты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
История жизни Марка и Ионы Псково-Печерских неразрывно связана с древней обителью, где они провели годы в молитвах и трудах. Марк, известный своей кротостью и смирением, оставил мирскую жизнь ради служения Богу в стенах монастыря. Иона — его сподвижник, прославился даром исцеления и милосердием к страждущим. Предания гласят, что Марк и Иона жили в период непростых испытаний для Псковской земли. Они укрепляли дух братии и местных жителей своей верой и молитвами. Их жизнь была примером аскезы, самоотречения и любви к ближнему.
В этот день в монастыре совершаются торжественные богослужения, а паломники приезжают поклониться их святым мощам. Традиции этого дня включают в себя также благотворительность и милосердие к нуждающимся, в память о добродетелях святых угодников. Нельзя в этот день стричь волосы, сушить белье на улице и пилить березу. Хорошей приметой считается слегка хлестать больного березовой веткой, чтобы он скорее выздоровел.
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Народные приметы
- Солнце садится за тучу — к дождю;
- Если утром тучи скопились, словно огромные горы — ждите к вечеру дождя;
- Лебедей много — весна будет теплой;
- Лебедь располагает гнездо высоко — перед большими водами летом;
- Ранний гром весной сулит холод;
- Чибис летит низко — к продолжительной сухой погоде;
- Галки летают стаями — к дождю;
- Быстрые и высокие облака — к хорошей погоде;
- Березового сока много — будет дождливое лето;
- Лучше не сушить белье на улице в этот день — плохая примета;
- Если постричься 11 апреля, волосы будут плохо расти;
- Можно срезать ветки березы, но нельзя пилить деревья, чтобы не испортить свою судьбу;
- Болевшего члена семьи было принято в этот день слегка хлестать березовой веточкой, чтобы он быстрее выздоровел.
Именины в этот день празднуют: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Филипп, Ян.
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