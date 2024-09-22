День рождения жвачки и праздник в честь Петра и Павла Рябинников: приметы и запреты на 23 сентября

Православные 23 сентября отмечают праздник в честь Петра и Павла Рябинников. Среди праздников также и День жевательной резинки, День рождения поисковой системы «Яндекс» и Международный день жестовых языков.

Именно 23 сентября наши предки могли угадать погоду по старому пню, зайцам в лесу и пустой бочке. Также они знали, почему в этот день нельзя жадничать и срывать рябину. О чем еще предупреждают народные приметы этого дня — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Если в это день небо кажется высоким, значит ожидается дождливая погода. Если много рябины в лесу — осень будет дождливая, а если мало — сухая. О мягкой зиме предупреждает слабый мех у дичи.

Согласно приметам, если старый пень отсырел — будет дождь, а пробка в пустой бочке стала туго выниматься — жди ненастье. Много зайцев в лесу — зима будет суровой.

Обостренная интуиция и рябина на счастье

Наши предки считали, что 23 сентября у людей обостряется интуиции. Те, кто в этот день родился, будут долго жить. Эти люди трудолюбивы и терпеливы.

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Это лучший день для того, чтобы отправиться в дорогу — в пути не случится ничего плохого, а начать что-либо 23 сентября — к благополучному завершению. Также считается, что веточка рябины, поставленная на стол, принесет счастье.

Нельзя срывать рябину и жадничать

Плохая примета — срывать в этот день всю ягоду с кустов рябины. Так можно навлечь на себя неприятность и горе. Также не принято жадничать, чтобы не потерять свой достаток в будущем.

Поверья предупреждают, что оставлять беспорядок в доме 23 сентября нельзя. Лучше всего — провести генеральную уборку, чтобы все запланированные дела шли по плану.

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