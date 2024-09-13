Распятие Христа, сожжение тамплиеров и затонувшее судно: эзотерик раскрыла историю «пятницы 13-го»

Сегодня пятница 13-е — самое мистическое сочетание даты и дня недели в календаре, вокруг которого ходит множество легенд и поверий. О том, почему это число вызывает страх и ассоциируется с чем-то плохим, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Марианна Абравитова.

Она отметила, что число считается негативным потому, что именно в пятницу распяли Иисуса Христа, а на тайной вечере он находился за столом с 13 апостолами.

«Есть и другая версия — в 1307 году король Франции Филипп Красивый приказал схватить всех тамплиеров, то есть членов рыцарского ордена крестоносцев. Все они были сожжены на костре в пятницу 13-го», — поделилась эзотерик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Подпитал всеобщий страх этой даты, по словам таролога, писатель Томас Лоусон. Он издал произведение, которое называется «Пятница 13».

«Кроме того, в 1907 году судно, которое назвали в честь этого романа, отправилось в первый рейс и затонуло 13 декабря, которое также пришлось на пятницу. Это событие укрепило ассоциацию даты с негативными событиями», — добавила Абравитова.

Для того, чтобы влияние дня никак не отразилось на внутреннем состоянии человека, таролог советует принять ванну и представить, как весь негатив смывается, оставшись в этом дне.

«Особо эмоциональные и верующие люди могут сходить в церковь и помолиться», — заключила таролог

Ранее нумеролог раскрыла, можно ли по дате рождения узнать, сколько будет детей.