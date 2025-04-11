День Сафрония: русский праздник 12 апреля, приметы, традиции и запреты
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 12 апреля вспоминает святителя Софрония, епископа Иркутского и всея Сибири. В народном календаре его зовут Иоанн Лествичник. Подробнее о поверьях и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святитель Софроний родился в семье казачьего атамана, отличался глубокой верой и стремлением к монашеской жизни. Приняв постриг, он был назначен наместником Нерчинского монастыря. Впоследствии, по указу императрицы Елизаветы Петровны, он стал первым епископом Иркутским и Нерчинским. На новом посту святитель Софроний проявил себя как мудрый архипастырь, неустанно заботясь о духовном просвещении паствы. Он строил храмы, открывал школы, способствовал распространению грамотности и христианских ценностей среди коренных народов Сибири.
В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, а верующие обращаются к святому с просьбами о помощи и заступничестве. Традиционно 12 апреля люди посещают могилу святителя в Иркутском Знаменском монастыре, где совершаются молебны и возлагаются цветы. Плохой приметой считается носить темную одежду в этот день и заниматься тяжелым трудом.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Одуванчики рано зацвели — лето будет короткое;
- Листья на березе появились раньше, чем на ольхе — летом почти не будет дождей;
- Черешня зацвела — пора сеять кукурузу и свеклу;
- Если в апреле мокро, лето будет грибное;
- Ранний взлет пчел — к красной весне;
- Коровы и быки поднимают головы наверх, нюхают и сильно выдыхают воздух, мало пьют и спят днем — к дождю;
- Гуси высоко летят — дождей много будет, низко — мало;
- Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов — жди прохладного лета;
- Не стоит заниматься тяжелым трудом, чтобы не заработать болезнь;
- Нельзя много разговаривать в этот день, сплетничать и обсуждать поступки окружающих;
- Плохой приметой считается носить темную одежду 12 апреля.
Именины в этот день отмечают: Аполлос, Еввула, Епафродит, Зенон, Зосима, Кесарь, Кифа, Иван, Иоад, Сосфен, Софрон.
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