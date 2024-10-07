День Сергия Радонежского 8 октября: народные приметы и запреты

День вареников, Всемирный день осьминога и солнечных улыбок отмечают ежегодно 8 октября. Также в этот день православные празднуют Сергея Капустника, или же День Сергия Радонежского.

Народные приметы гласят, что 8 октября нельзя проводить в грязной, старой или мятой одежде, а также поднимать с земли чужие вещи. О чем еще предупреждают поверья — в материале «Подмосковье сегодня».

Погода по приметам

Поверья гласят, что погода этого дня повторится и 8 апреля. Если 8 октября выпал снег, то зима начнется на Михайлов день 21 ноября, а если первый снег сухой — лето в следующем году будет хорошим, как и урожай.

Народ примечал, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы, а если в садах снегири появляются стайками — скоро выпадет первый снег. Также наши предки верили: если 8 октября стоит хорошая погода, то она сохранится еще три недели.

Полезные дела 8 октября

По обычаям, на Сергия Радонежского резали кур и продавали. Было принято готовить и блюда с курицей, а также подавать их к столу. Особенно ценным в этот день был куриный бульон, так как 8 октября он считался целебным.

Хозяйки пекли на капустном листе лепешки, а потом закапывали их на грядке, где росла капуста, чтобы привлечь богатый урожай на следующий год. Самое время квасить капусту. На Руси это делали в деревянных бочках.

Фото: [ freepik.com ]

Запреты на 8 октября

Запрещено 8 октября завидовать, сплетничать, злиться и ссориться. Не стоит и носить грязную или мятую одежду, так как можно привлечь в жизнь неприятности.

Нельзя переедать. В этот день было принято готовить и есть ровно столько, чтобы хватило насытиться и не более. А еще — нельзя поднимать с земли на улице чужие вещи, потому что с ними вам передадутся и чужие болезни.

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