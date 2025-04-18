День святителя Евтихия: православный праздник 19 апреля, приметы, традиции и запреты

Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, православная церковь чтит 19 апреля. В народе его прозвали Евтихий Тихий. Подробнее о приметах и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника и обычаи

Святитель Евтихий, патриарх Константинопольский, родился во Фригии, в благочестивой семье, где с юных лет был привит к любви к Богу и знаниям. Получив прекрасное образование, он отличался не только острым умом, но и кротким нравом, что снискало ему уважение и любовь окружающих. Его духовное становление началось с поступления в монастырь, где он усердно предавался молитве, посту и изучению Священного Писания. Вскоре он был избран игуменом, и его мудрое руководство привлекло в обитель множество ищущих духовного наставления. Затем Господь призвал его на более высокое служение — на патриарший престол Константинополя.

На этом посту святитель Евтихий проявил себя как ревностный защитник православной веры, твердо стоявший на страже чистоты учения Церкви. Он мужественно обличал ереси и расколы, стремясь к единству и согласию в христианской общине. Однако его бескомпромиссная позиция вызвала недовольство у некоторых влиятельных лиц, и он был оклеветан и изгнан. После смерти императора его вернули на патриарший престол, где он с еще большим усердием продолжил свое служение.

В этот день верующие обращаются к нему с молитвами о помощи в укреплении веры, о даровании мудрости и терпения в испытаниях. В народе этот день также связывается с началом расцвета природы, пробуждением земли после зимней спячки. Существует традиция в этот день наблюдать за погодой, считая, что она предсказывает урожай. Также считается, что 19 апреля нельзя ругаться возле березы и заниматься обрезкой плодовых деревьев.

Фото: [ istockphoto.com ]

Народные приметы

Безветрие в этот день сулит хороший урожай хлеба;

Утки весной прилетели жирные — весна будет холодная и долгая;

Если куры весной рано сходят с насеста, лето будет плохим;

Если ворона вьет гнездо на дереве высоко — весной возможно большое половодье;

Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца;

Если ветра нет — будет хороший урожай зерновых культур;

В этот день нельзя заниматься обрезкой плодовых деревьев, а также трогать яблоки, чтобы случайно не сломать ветку;

Если ветку яблони сломает незамужняя девушка — она долго не выйдет замуж;

Нельзя плохо обращаться с березой, рубить и обрывать ветки;

Ругаться и мусорить возле берез тоже не стоит;

Верующие молятся в этот день святому Евтихию, который лечил людей от разных болезней и помогал справиться с пьянством.

Именины в этот день отмечают: Григорий, Еремей, Иван, Павел, Прохор, Севастьян, Яков, Ян.

Ранее стало известно, сколько процентов россиян начинают есть куличи до Пасхи.