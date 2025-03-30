День святителя Кирилла 31 марта: народные приметы, поверья и запреты

Православная церковь 31 марта вспоминает святителя Иерусалимского, которого в народе прозвали Кириллом – «Дери полоз». Подробнее о поверьях и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Жизнь святителя Кирилла Иерусалимского, одного из выдающихся Отцов Церкви IV века, является ярким примером твердости в вере. Родившись в Иерусалиме около 315 года, он получил прекрасное образование, изучая Священное Писание и труды церковных писателей. Его духовным наставником был святитель Максим Иерусалимский, который рукоположил его во диакона, а затем во пресвитера.

В 350 году, после смерти Максима, Кирилл был избран архиепископом Иерусалимским. Этот период его жизни был омрачен арианскими спорами, раздиравшими Церковь. Кирилл, твердый сторонник Никейского Символа веры, подвергся преследованиям со стороны ариан. Он был трижды изгнан со своей кафедры, но каждый раз возвращался, чтобы продолжать свое служение.

В этот день верующие возносят молитвы святому, прося его о заступничестве и помощи в укреплении веры. 31 марта нельзя стричь волосы и ногти, а также одалживать деньги. Считается, что в этот день не стоит ходить в гости, чтобы не оставить удачу в чужом доме.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Звезды кажутся мельче обычного — к дождю;

Комары появились — к ясной погоде;

Убить комара в этот день — искупить 40 грехов;

Снег долго лежит грудами — скотине легкий год;

В полях снег рыхлый и шершавый — к плохому урожаю;

Тот, что в этот день родился, будет счастлив в первую половину своей жизни;

Дым от костра клубится, стелется по земле, «выедает» глаза — к ухудшению погоды;

В лесу кружатся комары — будет много ягод;

Лебеди прилетели — к теплу;

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету;

В гости ходить не следует — можно оставить свою удачу в чужом доме;

Стричь волосы и ногти в этот день — к мелким житейским неприятностям;

В последний день марта нельзя занимать и одалживать деньги — много долгов будет в году.

Именины в этот день отмечают: Анин, Дмитрий, Евкарпий, Кирилл, Наталия, Трофим.

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