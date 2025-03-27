Не черная пятница: стало известно, какие продукты россияне готовы покупать только по скидке

Больше половины россиян готовы месяц ждать скидку на товары в магазине. Об этом свидетельствует исследование программы лояльности «X5 Клуб», которое оказалось в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно результатам исследования, наиболее важные критерии при выборе товара для опрошенных — это качество, стоимость, срок годности, состав и натуральность, а уже потом наличие акций и скидок. Любопытно, что покупателей меньше всего интересуют бренд товара, его упаковка и страна-производитель.

Товары без скидок покупают 88%, при этом половина россиян (57%) всегда смотрит на наличие акций, но покупает и без них. 77% приобретут товар и без специальных предложений, если он им необходим, а 12% не покупают без скидок вообще.

Есть и товары, которые россияне готовы покупать только со скидкой — это черная или красная икра, креветки, элитный алкоголь, оливковое масло и бытовая химия. А самыми популярными продуктами, которые люди берут во время акций, стали продукты ежедневного спроса — мясо, птица и колбасы. Также в этот рейтинг входят молочная продукция, овощи, фрукты, орехи, рыба и морепродукты. Более половины опрошенных (55%) признались, что не готовы ждать скидку на товар, 31% подождут до недели, а 14% могут ждать до одного месяца.

Россияне тратят на покупки больше, чем планировали, если есть привлекательная скидка или можно полностью списать накопленные баллы — об этом сообщили 66% опрошенных. А вот строго следуют списку покупок лишь 7%. Абсолютное большинство (84%) никогда не возвращали товар, если находили его дешевле в другом месте.

Более половины покупателей (63%) сообщили, что самым раздражающим фактором в скидках и акциях они считают «фейковые» предложения, когда цену сначала повышают. Также опрошенных раздражают большие скидки на ненужные товары (13%), медленное накопление баллов и акции с ограничениями, например, только для новых клиентов или скидки в определенное время (10% соответственно).

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