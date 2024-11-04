День варенья 5 ноября: какое нужно есть ложками, чтобы не заболеть раком

В России 5 ноября отмечается День варенья. О пользе этого лакомства известно с давних времен. Многие, в случае болезни, предпочитают лечиться именно этим средством и не зря. Подробнее о пользе различных видов варенья при большинстве заболеваний интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

Она подчеркнула, что, благодаря высокому содержанию пектина, варенье способствует улучшению пищеварения, а еще это лакомство употребляют для скорейшего восстановления после простуд.

«Апельсиновое варенье помогает в профилактике простуды и поддерживает красоту кожи, а варенье из облепихи считается природным «антибиотиком». Его можно употреблять для укрепления защитных сил организма женщинам в положении», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В варенье из грецких орехов много йода и антиоксидантов, поэтому его стоит употреблять людям с заболеваниями щитовидной железы. Оно снижает усталость, повышает иммунитет, в связи с чем будет полезно и спортсменам.

«Клюквенное варенье имеет антибактериальный эффект, поэтому помогает при простуде, а также эффективно при заболеваниях мочевыделительной системы. Также оно способно предупредить простуду и грипп, улучшить работу печени и поддержать остроту зрения», — добавила врач.

Вишневое варенье, продолжила она, снижает высокое артериальное давление и укрепляет иммунитет. А еще — в вишне много серотонина, триптофана и мелатонина, которые поддерживают хорошее настроение и помогают лучше спать.

«В варенье из слив присутствуют ценные витамины К и Р. Они укрепляют стенки сосудов и предупреждают развитие тромбозов. Сливовое варенье — находка и для тех, кто страдает от запоров, это эффективное мягкое слабительное», — отметила Омарова.

Малиновое варенье в первую очередь покупают при простуде и этому есть несколько объяснений: оно является природным антибиотиком, может снизить температуру, снять озноб и ускорить процесс выздоровления при простуде и гриппе.

«Еще одно очень важное свойство малинового варенья — профилактика онкологических заболеваний. В малине много эллаговой кислоты, которая способна блокировать развитие раковых опухолей. А варенье из жимолости поможет при ощущениях тяжести в желудке, нормализует работу кишечника и в целом укрепит организм», — пояснила терапевт.

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