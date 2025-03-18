День весеннего равноденствия 20 марта: история, значение и обряды

День весеннего равноденствия в этом году состоится 20 марта. Это важное событие, когда день и ночь оказываются практически равными по продолжительности. В этот момент солнце пересекает небесный экватор, что знаменует начало весны в северном полушарии. Для многих культур этот день имеет особое значение. Подробнее о том, почему дата была так важна для наших предков и какие обряды совершали в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Значение дня и символика

Весеннее равноденствие символизирует пробуждение природы и обновление жизненной энергии. С древних времен люди связывали этот день с ритуалами, направленными на пересечение границ между зимним и весенним циклами. Многие культуры проводили обряды, чтобы поблагодарить богов и духов природы за прошедшую зиму и попросить о хорошем урожае.

С приходом весны начинались работы в полях: посев семян и подготовка к сбору урожая. Древние славяне обрядово встречали этот день, в народных традициях существовали ритуалы, связанные с плодородием и благополучием. Люди искали способы умилостивить богов, символически прощались с зимой и приветствовали приход весенней силы.

Одним из главных символов, связанных с этим днем, была весна, которая олицетворяла обновление, возрождение, женскую силу и материнство.

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Обряды и традиции

В этнографии славян можно встретить различные традиции, связанные с весенним равноденствием. Например, в некоторые дни проводили обряды очищения: люди собирались на берегах рек и у источников, чтобы искупаться в воде, считая, что это поможет избавиться от зимней хандры и привлечь здоровье. В это время также было принято "разбуждать" землю: сажали первые семена, чтобы символизировать приход весны и нового жизненного цикла.

В других культурах, например, у древних персов, день равноденствия совпадал с празднованием Навруза — весеннего праздника, который отмечает новый год. Это был день радости, когда люди убирали свои дома, готовили угощения и собирались всей семьей, чтобы провести его в атмосфере дружбы и веселья. Навруз олицетворял обновление природы и восстановление гармонии.

Современные обычаи, связанные с весенним равноденствием, продолжают эту традицию обновления, включая в себя различные практики и ритуалы, такие как очищение и медитации.

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