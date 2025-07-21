День Военно-морского флота в 2025 году: история и традиции праздника

В последнее воскресенье июля Россия отмечает один из самых уважаемых военных праздников — День Военно-морского флота (ВМФ). В 2025 году он приходится на 27 июля. Это не только повод для торжеств, но и возможность напомнить об истории морской славы страны, ее боевых традициях и роли флота в обеспечении национальной безопасности. Подробнее о празднике — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История Дня ВМФ

История праздника берет начало еще со времен Петра I. Именно по его инициативе 27 июля 1714 года, после победы русского флота в Гангутском сражении, эта дата стала праздничной. В честь триумфа царь распорядился проводить богослужения, морские парады и устраивать салюты. Традиция продолжалась в XIX веке, когда в крупных портах устраивались масштабные флотские торжества с пушечными залпами и народными гуляниями. Однако после революции 1917 года чествование флота было временно забыто — остались только молебны в память о погибших моряках. Праздник был официально восстановлен только в 1939 году постановлением СНК СССР, когда адмирал Николай Кузнецов предложил учредить День Военно-морского флота СССР, первоначально закрепленный на 24 июля.

В 1980 году дата празднования была изменена — теперь День ВМФ стал отмечаться в последнее воскресенье июля, что соответствовало графику навигации и позволяло проводить парады при хороших погодных условиях. Эту традицию унаследовала и современная Россия: в 2006 году соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

С 2017 года Главный парад приобрел масштаб международного события — в нем участвуют до 50 кораблей и десятки единиц авиации. Торжества сопровождаются концертами, авиашоу, демонстрациями боевых возможностей, разведением мостов, вечерними фейерверками. В регионах, имеющих выход к морю или крупные речные флотилии, проходят локальные парады, «дни открытых дверей» на военных кораблях, встречи с ветеранами и церемонии награждения отличившихся служащих.

Символ праздника — Андреевский флаг, под которым служат все моряки ВМФ. Этот флаг торжественно поднимается в день парада, а во многих семьях с морскими традициями вывешивается на балконах и окнах. Праздник объединяет не только действующих военнослужащих, но и их семьи, гражданский персонал, ветеранов, судостроителей и всех, кто имеет отношение к морскому делу.

Программа Дня ВМФ в 2025 году

В День Военно-морского флота россиян ожидает насыщенная праздничная программа. Основные торжества развернутся в Санкт-Петербурге, а также в других городах с военно-морскими базами и портами.

В рамках празднования в северной столице и ряде других городов страны запланированы масштабные военно-морские парады. Кроме того, для жителей и гостей городов подготовлены тематические выставки, посвященные истории российского флота, и разнообразные культурные мероприятия. Ожидается, что участие в них примут не только российские военные корабли, но и представители флотов дружественных государств.

«Самые масштабные празднования в этот день пройдут преимущественно в портовых городах страны: Санкт-Петербурге, Кронштадте, Мурманске, Новороссийске, Калининграде и других. Вдоль набережных городов в это время проходят парады кораблей, различные представления с участием моряков и других представителей флота», — цитирует РИА Новости руководителя визовой туристической компании Visasam.ru Бориса Соколова.

Фото: [ медиасток.рф ]

Особое внимание зрителей, как правило, привлекает вечерний салют — один из самых ярких и запоминающихся моментов праздника. Фейерверки озаряют небо над городами, создавая атмосферу торжества и завершенности праздничного дня.

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