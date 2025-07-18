Финансовые трудности и потеря мотивации: от этих знаков Зодиака отвернется фортуна с 21 по 27 июля

Фортуна отвернется от некоторых знаков Зодиака на неделе с 21 по 27 июля. Какие именно испытания звезды приготовили для представителей знаков, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Эксперт отметила, что немилость фортуны коснется четырех знаков: Козероги, Львы, Стрельцы и Раки.

«Козероги могут столкнуться с финансовыми трудностями или потерей мотивации. Это в первую очередь повлияет на уверенность в себе. Львы могут испытать разочарование в отношениях, что заставит их переосмыслить свои приоритеты и некоторые моменты», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Стрельцы, возможно, столкнутся с препятствиями в планах, что может расстроить и вывести из себя. Однако важно сохранять спокойствие и позитивный настрой.

«Ракам стоит быть осторожными в отношениях с близкими, чтобы избежать недопониманий. Важно сохранять позитивный настрой и не опускать руки, так как трудности могут стать возможностью для роста и пересмотра подходов», — заключила Астратова.

Ранее стало известно, какие знаки Зодиака столкнутся с шокирующими новостями с 21 по 27 июля.