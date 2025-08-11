День ВВС России 12 августа: история, легендарные парады и главные традиции праздника

12 августа Россия отмечает День Военно-воздушных сил — профессиональный праздник всех, кто служит или служил в авиационных подразделениях российской армии. История и традиции праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дата праздника

День Военно-воздушных сил (День ВВС) ежегодно отмечается 12 августа. Эта фиксированная дата утверждена указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

История праздника восходит к 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, когда военным ведомством был издан приказ № 397 «Об образовании Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба». Этот документ положил начало официальному формированию военной авиации в России.

В советский период существовал «День Воздушного флота», учрежденный постановлением СНК СССР в 1933 году. Первоначально его отмечали 18 августа, позже — в третье воскресенье августа. После распада СССР указом бывшего президента Бориса Ельцина от 29 августа 1997 года № 949 празднование Дня ВВС было закреплено на 12 августа. В 2006 году Владимир Путин подтвердил эту дату, включив ее в официальный перечень профессиональных праздников военных.

С 1 августа 2015 года Военно-воздушные силы вошли в состав нового вида войск — Воздушно-космических сил (ВКС). Тем не менее, 12 августа в России продолжают отмечать как День ВВС, так и День ВКС.

Традиции: авиапарады и награждения

Торжества проходят во многих регионах России: организуются авиапарады, показательные полеты пилотажных групп, награждение лучших военнослужащих и встречи с ветеранами.

История военной авиации России создавалась трудами многих поколений летчиков, инженеров, конструкторов и испытателей. Их упорная и самоотверженная работа внесла значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие ее воздушной мощи.

С 1935 года авиапарады в честь Дня Воздушного флота СССР проводились в подмосковном Тушино. Праздничные мероприятия приурочивались к выходным дням и не были строго закреплены за датой 18 августа — в случае неблагоприятной погоды их переносили или отменяли. Даже в годы Великой Отечественной войны праздник продолжали отмечать, однако воздушные парады в тот период не проводились.

В 1947–1961 годах День Воздушного флота обычно приходился на одно из воскресений июля и сопровождался масштабными авиапарадами в Тушино. С 1962 года торжества 18 августа проходили без ежегодных воздушных парадов, за исключением юбилейных 1967 и 1977 годов. В 1972 году дата была окончательно перенесена на третье воскресенье августа.

Несмотря на изменения, традиция воздушных праздников сохранилась на региональном уровне. Шоу и демонстрационные полеты ежегодно устраивали в Жуковском, Монино, Кубинке и других центрах авиационной отрасли. В 2025 году на военных аэродромах городов, где базируются части ВВС России, пройдут экскурсии, выставки авиационной техники, показательные полеты, в том числе выступления пилотажных групп.

Ранее стало известно, что информация о начале вручения электронных повесток в РФ оказалась фейком.