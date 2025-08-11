В России заработал реестр электронных повесток: первую уже прислали — правда или фейк

В СМИ и телеграм-каналах активно распространяется информация о том, что первая электронная повестка уже была вручена через реестр повесток жителю Тверской области. Однако эта информация не соответствует действительности. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первая повестка или фейк?

Ряд телеграм-каналов и СМИ, в особенности прозападные, сообщают, что первая электронная повестка, отправленная гражданину РФ через реестр, была зафиксирована в Тверской области. Также медиа, распространяющие эту информацию отмечают, что повестка считается врученной через семь дней с момента ее размещения в реестре. Приводится и перечень запретов, в случае неявки гражданина в военкомат через 20 дней после вручения повестки.

Однако информация не соответствует действительности и выглядит просто нелогичной. Так как призыв в России начнется лишь 1 октября, а от портала «Госуслуг» гражданину может прийти лишь уведомление, в которых находится ссылка для внесения сведений в реестр воинского учета, что не является повесткой.

Фото: [ freepik.com ]

Что это за уведомления и как работает реестр

Реестр повесток — это электронная система, запущенная в мае этого года. Сервис позволяет гражданам видеть информацию о повестках, получать их копии и выписки. Через портал «Госуслуг» можно получить уведомление о внесении в этот реестр, что является просто переносом данных из бумажного вида в электронный. Это не означает получение повестки.

Проверить свои данные можно на сайте Минобороны РФ через «Госуслуги». После получения такого уведомления в военкомат идти не нужно, если это не уведомление о формировании повестки. В последнем случае явка в военкомат обязательна в течение семи дней.

Игнорирование электронной повестки, которая считается полученной через семь дней после загрузки, может привести к ограничениям: невозможности регистрировать авто, управлять ими, открывать ИП или самозанятость, совершать сделки с имуществом, оформлять кредиты. Региональные власти могут ввести дополнительные ограничения, например, отказ в выплате пособий. Административная ответственность за неявку в военкомат без уважительной причины — предупреждение или штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что европейцы в панике перед встречей Путина и Трампа.