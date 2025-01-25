Деньги пенсионеров крадут под предлогом доиндексации: нужно просто подписать заявление

Пенсионеры — наиболее уязвимая категория для мошенников. Злоумышленники пользуются их неосведомленностью в технических вопросах, в новых законах и других важных аспектах. Для того чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы, аферисты создают видимость заботы и предлагают якобы помощь, за которой скрывается очередная попытка завладеть чужими деньгами.

Новый закон о доиндексации пенсий в соответствии с уровнем инфляции — хорошая новость для пенсионеров. Но также об этом нововведении известно и мошенникам. Они быстро подхватывают подобные новости, и это решение не стало исключением. Как действует новая мошенническая схема, и как не попасться в ловушку интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.

«Новая схема мошенников выглядит для неподготовленного человека очень правдоподобно. Они просто предлагают написать заявление о переводе средств на специальный счет для индексаций. Однако делать этого ни в коем случае нельзя», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Во-первых, продолжил он, по закону не требуется писать никаких заявлений для индексации пенсии, а во-вторых, злоумышленники таким образом получают доступ к персональным данным и банковским счетам доверчивых пенсионеров и распоряжаются ими по своему усмотрению.

«Нужно помнить, что нельзя предоставлять никаких данных неизвестным лицам, а если речь идет о новых законах, то сначала нужно проконсультироваться со специалистом, прежде чем писать какие-либо заявления», — добавил Бастрыкин.

Если вы уверены, что мошенники все же смогли получить данные ваших банковских счетов таким путем, лучше сразу обратиться в банк для дальнейшей защиты счетов.

Ранее экономист объяснила, кого коснется доиндексация пенсий и насколько повысят выплату.