Деньги сами идут в руки: Тельцы, Львы и Стрельцы могут разбогатеть совсем скоро — нужно только следовать советам

Большие деньги могут свалиться на Тельцов, Львов и Стрельцов в ближайшую неделю. Однако, чтобы не упустить богатство, стоит следовать советам, которые интернет-изданию «Подмосковье сегодня» озвучила астролог Элиана Астратова.

По ее словам, энергетика Тельцов будет особенно сильна на следующей неделе. Возможны премии, выгодные сделки или неожиданная материальная поддержка.

«У Львов усиливается денежный поток благодаря активным связям и проявлению лидерских качеств. Может повезти в переговорах, продажах, обсуждении условий или крупных проектах», — отметила эзотерик.

Стрельцам неделя сулит удачу в вопросах расширения доходов. Возможны выигрыши в конкурсе, бонусы или приятные финансовые сюрпризы от людей, с которыми давно велась работа.

Важно, как отметила Астратова, не упустить шанс, тогда финансы точно вырастут.

